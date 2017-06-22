Tiran ve Sanafir adalarının Suudi Arabistan'a geçmesine karşı çıkan muhalif lider Halil gözaltına alındı

Muhalif liderin eşi İman Hilal, Facebook hesabından paylaştığı mesajda, "Güvenlik güçleri bugün evde arama yapıp Halil'i gözaltına aldı." ifadesini kullandı. İman Hilal ayrıca, konuyu Başsavcı Nebil Sadık'a bildirdikleri bilgisini verdi.

Mısır makamlarından konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Ali Kemal Halil, 1977 yılında Enver Sedat döneminde yapılan "ekmek kalkışması" eylemlerinde gözaltına alınmıştı. Halil, Mısır'ın önde gelen solcu liderlerden biri olarak tanınıyor.

Tiran ve Sanafir adalarının Suudi Arabistan'a geçmesine karşı çıkan Halil, geçen hafta konunun parlamentoda görüşülmesini protesto için düzenlenen eylem sırasında da gözaltına alınmış, kısa süre içinde serbest bırakılmıştı.

Mısır parlamentosu, Tiran ve Sanafir adalarının egemenliğinin Suudi Arabistan'a geçmesini öngören anlaşmayı geçen hafta onaylamıştı.