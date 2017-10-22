Titanik'te yazılan mektup 126 bin pounda satıldı

Amerikalı iş adamı Oscar Holverson'ın 13 Nisan 1912 tarihinde Titanik gemisinde kaleme aldığı mektubu açık artırmada 126 bin pounda satıldı. Müzayedede deniz suyu lekeli mektup, telefon yoluyla Wiltshire'deki İngiliz alıcıya satıldı. Müzayede sorumlusu Andrew Aldridge, isim vermeden “Mektubu tarihin ikonik maddelerini toplayan" birinin satın aldığını söyledi.

Holverson eşiyle birlikte çıktığı Titanik yolculuğunda mektubu, annesine yazdı. Holverson mektubunda Titanik gemisinden bahsederken, "Tekne devasa boyutta, saray gibi" sözlerine yer veriyor. Holverson mektubunda ABD'nin en zengin insanlarından biri olan John Jacob Astor'dan da bahsediyor. Holverson, Astor'dan bahsederken, "Milyonlarca parası olmasına rağmen diğer insanlara benziyor. İnsanlarla birlikte güvertede oturuyor" diyor.

Titanik battığında, Oscar Holverson, JJ Astor ile birlikte bin 500'den fazla insanla birlikte öldü. Eşi Mary Holverson ise kurtuldu. Holverson'ın cesedi bulunduğunda ise ceketinin içindeki kitaptan yazdığı bu mektup çıkmıştı.