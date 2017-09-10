Tony Blair'den Brexit'e karşı yeni öneri: Sorunlar çözülürse, AB içinde kalınması mümkün olabilir

Sunday Times gazetesi için makale kaleme alan Blair, İngiltere’nin AB içinde kalmayı sürdürebilmesi için ülkenin göç politikasında bazı değişikliklere gidilebileceğini belirterek “Brexit'e neden olan rahatsızlıklarla yüzleşmeden Brexit'ten geri dönme şansımız yok. Referandumdan çıkan sonucu değiştirebilmek için önce ona saygı göstermemiz gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

İngiliz halkının Avrupa’dan gelen göçmenlerle ilgili kaygılarının AB referandumunda Brexit yönünde oy verilmesinde etkili olduğunu hatırlatan Blair, "İnsanların Avrupa'dan gelen göçte zararlı gördüğü yönlere kısıtlama getirebiliriz. Buna yönelik hem iç politikada değişikliğe gidilebilir, hem de Avrupa içinde bir değişiklik üzerinde anlaşılabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Bu kaygıların alınacak yeni önlemlerle giderilebileceğinin altını çizen Blair, AB ile göç alanında bir “acil fren” mekanizması üzerinde anlaşmanın bu tedbirler arasında yer alabileceğine işaret etti.

Blair, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un iş piyasasında değişiklik öngören reform tasarılarını bu tür bir kısıtlamaya örnek olarak gösterdi.

Tony Blair, İngiltere’nin AB’den ayrılması yönünde oy kullananların kaygılarının en iyi AB içinde kalınarak giderilebileceğini ileri sürdü.

- Geç gelen teklif

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC’de Blair’in önerileriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Savunma Bakanı Michael Fallon, ülkenin geçen yıl yapılan referandumda Brexit yönünde karar aldığını hatırlatarak Blair'in teklifini "geç" diye nitelendirdi.

“Bunun için biraz geç. Aklına yeni gelmiş. Şimdiye kadar neredeydi, emin değilim." ifadelerini kullanan Fallon, “Ülke kararını verdi. AB’den ayrılıyoruz ve bu da serbest dolaşımın sona ermesi gerektiği anlamına geliyor. Tony Blair de bunu kabul etmek zorunda.” diye konuştu.

- "Brexit'e karşı mücadele" çağrısı yapmıştı

Başından itibaren İngiltere'nin AB içinde kalmasından yana tavır alan Blair, daha önce de referandum sürecinde halka Brexit konusunda yeterince bilgi verilmediğini savunmuştu. Blair, İngiltere'deki AB yanlılarını "ümitsizliğe kapılmadan Brexit'e karşı mücadele etmek için birlik olmaya" çağırmıştı.

64 yaşındaki Tony Blair, 1997-2007 yıllarında İngiltere'de İşçi Partisi hükümetinde başbakanlık yapmıştı.

İngiltere'de geçen yıl 23 Haziran'da yapılan referandumda seçmenlerin yüzde 52'si Brexit yönünde oy kullanmıştı.

Referandum sürecinde Brexit yanlıları, serbest dolaşımdan yararlanarak AB ülkelerinden gelen göçmenlerin ülkedeki maaşları düşürdüğünü ve başta sağlık sistemi olmak üzere kamu hizmetleri üzerindeki yükü artırdığını savunmuştu.

Lizbon Anlaşması'nın, üyelerin Birlikten ayrılmasını düzenleyen 50'nci maddesini mart ayında işleterek Brexit sürecini resmen başlatan İngiltere'nin, Mart 2019 itibarıyla Birlikten ayrılmış olması öngörülüyor.