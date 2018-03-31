Toprak günü’nde İsrail katliamı

Filistin’de işgal altındaki topraklarına sahip çıkmak adına, direnişin sembolü haline gelen Toprak Günü’nün 42. yılında ‘Büyük Dönüş Yürüyüşü’ düzenleyen Filistinlilere İsrail askerleri saldırdı. Gazze’nin merkezinden sınıra doğru sabah saatlerinden itibaren ellerinde Filistin bayraklarıyla yürüyüşe geçen halka, işgal güçleri tarafından gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale edildi. Saldırıda 11 Filistinli şehit olurken, bin 100 kişi de yaralandı. Eylemden önce İsrail tankının Gazze’ye yönelik bombardımanında da 1 tarım işçisi yaşamını yitirdi.

42 YIL SONRA

Binlerce Gazzeli dün sabah saatlerinden itibaren, İsrail’in 30 Mart 1976’da Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koymasının ardından yaşanan olayların anıldığı Toprak Günü’ nedeniyle sınırın farklı noktalarında toplandı.

HENİYYE DE KATILDI

Hamas’ın çağrısıyla düzenlenen ve Büyük Dönüş Yürüyüşü ismi verilen gösteriye 20 bin kişinin katıldığı belirtilirken, katılımcılar arasında Hamas lideri İsmail Heniyye’nin de yer aldığı ifade edildi. Yürüyüş sırasında Filistin basınına konuşan Heniyye “Filistin dışında başka bir alternatif ve geri dönüş dışında bir çözüm yok” derken, İsrailli Jerusalem Post gazetesi Hamas’ın Gazze sorumlusu Yahya Sinvar’ın da Han Yunus kenti yakınlarındaki protesto alanında görüldüğünü bildirdi.

KESKİN NİŞANCI KURŞUNU

Altyapıyı koruma bahanesiyle bölgedeki asker sayısını 3 bine çıkan ve keskin nişancıları sınıra konuşlandıran İsrail ordusu, Filistinlilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla saldırmakta gecikmedi. Filistin Sağlık Bakanlığı İsrail askerlerinin ateşi sonucu bin 100 kişinin yaralandığını ve 11 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

‘MAYDANOZ TOPLUYORDU’

Öte yandan, Filistinlilerin İsrail sınırında kitlesel eyleminden saatler önce İsrail tankının ateş açması sonucu 27 yaşındaki Amr Samur isimli çiftçi öldü. Ölen Filistinlinin akrabası Yasser Samur ölen Filistinlinin tank ateşi ile vurulmasından önce bölgede daha sonra satmak için maydanoz topladığını söyledi. Samur sınırdan bir kilometre uzakta olduklarını kaydederken, İsrail ordusu ise Gazze sınırındaki çitlere yaklaşan ve şüphe çekici davranışlar içerisindeki 2 kişiye ateş açtıklarını itiraf etti.

6 HAFTA SÜRECEK

Filistinlilerce ‘Toprak Günü’ olarak anılan 30 Mart, 1976’da topraklarına el konulmasını protesto eden 6 Filistinli eylemcinin İsrail güvenlik güçlerince öldürülmesinin 42. yıldönümü nedeniyle gerçekleştirilen ‘Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü’ 6 hafta boyunca devam edecek. Gösteriler sırasında Gazze sınırında ‘Dönüş Kampları’ isimli çadırlar kurup üstlerine zorla çıkarıldıkları köyleri yazan Filistinliler, eylemi Nakba (Felaket) günü olarak anılan 15 Mayıs’ta bitirmeyi planlanıyor. Nakba, İsrail’in 1948’de kurulması sırasında yüz binlerce Filistinlinin yerinden yurdundan edildiği günü temsil ediyor.

İşgalci İsrail ordusuna bağlı keskin nişancılar, Toprak Günü’nde Gazze sınırında barışçıl gösteri düzenleyen Filistinlilere kurşun yağdırdı.