Amerika Başkanı Trump basına açık törende kararnameyi imzalamayı unuttu
ABD Başkanı Donald Trump, selefi Barack Obama'nın sağlık sigortası sistemine yeni alternatifler sunmak amacıyla başkanlık kararnamesi çıkardı. Ancak Amerika Başkanı basına açık törende kararnameyi imzalamayı unuttu. Kendisini yardımcısı uyardı.
ABD Başkanı Donald Trump, selefi Barack Obama'nın sağlık sigortası sistemine yeni alternatifler sunmak amacıyla başkanlık kararnamesi çıkardı. Ancak Amerika Başkanı basına açık törende kararnameyi imzalamayı unuttu. Kendisini yardımcısı uyardı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.