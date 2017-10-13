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Amerika Başkanı Trump basına açık törende kararnameyi imzalamayı unuttu

ABD Başkanı Donald Trump, selefi Barack Obama'nın sağlık sigortası sistemine yeni alternatifler sunmak amacıyla başkanlık kararnamesi çıkardı. Ancak Amerika Başkanı basına açık törende kararnameyi imzalamayı unuttu. Kendisini yardımcısı uyardı.

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ABD Başkanı Donald Trump, selefi Barack Obama'nın sağlık sigortası sistemine yeni alternatifler sunmak amacıyla başkanlık kararnamesi çıkardı. Ancak Amerika Başkanı basına açık törende kararnameyi imzalamayı unuttu. Kendisini yardımcısı uyardı.  

 

 

 

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