Trablus açıklarında 279 yasa dışı göçmen yakalandı

Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı Deniz Kuvvetleri Sözcüsü Eyüp Kasım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trablus açıklarında düzenlenen iki operasyonda göçmenlere ait üç şişme bot bulunduğunu söyledi.

Kasım, operasyonda yasa dışı yollardan ülke dışına çıkmaya çalışan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afrika ve Bengal uyruklu 279 göçmenin yakalandığını belirtti. Libya Deniz Kuvvetlerinden daha önce yapılan açıklamada, 2017 yılında yaklaşık 16 bin yasa dışı göçmenin kurtarıldığı duyurulmuştu.

Ülkelerindeki çatışmalar ve güvenlik sorunları nedeniyle Avrupa'ya ulaşmak isteyen çok sayıda Afrikalı göçmen Libya rotasını kullanıyor.