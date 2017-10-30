Trabzon Maçka'da PKK'lı teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül'ün adı Somali'de yaşatılacak

İHH İnsani Yardım Vakfı, Sabah Namazı Devrimi ile birlikte Trabzon Maçka’da hain terör saldırısı sonrasında şehit düşen 15 yaşındaki Eren Bülbül adına Somali’de kız yetimhanesi inşa etmek için kampanya başlattı.

Dünyanın dört bir yanındaki yetimlere hamilik yapmayı sürdüren İHH İnsani Yardım Vakfı, Sabah Namazı Devrimi ile birlikte Somali’de inşa edeceği 24 kişilik kız yetimhanesiyle Somalili yetimlere yeni bir umut kapısı aralaması hedefleniyor.

550 bin TL’lik maliyetin temin edilmesiyle inşa edilecek olan kız yetimhanesi, Trabzon’un Maçka ilçesinde hain terör saldırısı sonrasında şehit düşen 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün ismini taşıyacak.

5 yetimhaneden birinin adı Eren Bülbül olacak

Şehit Eren Bülbül Yetimhanesi, Anadolu Kız Yetimhane Kompleksi içerisinde inşa edilecek olan 5 ayrı binadan biri olacak. Kompleks tamamlandığında 5 ayrı yetimhanede 120 yetim çocuk barınacak.

10 bin metrekare alan üzerine inşa edilecek olan kompleksin içerisinde iki katlı bir bina şeklinde yer alacak olan Şehit Eren Bülbül Yetimhanesinde; çok amaçlı salon, mutfak, etüt salonu, yatak odaları ve bakıcı odası bulunacak. Toplamda 215 metrekarelik bir kullanım alanına sahip olacak olan yetimhanede yetimlerin; eğitim ihtiyaçlarının karşılanması, barınma şartlarının iyileştirilmesi, kalkınma ve farkındalığın oluşturulması gibi faydaların da sağlanması bekleniyor.

Yetimhane bağışçılarını bekliyor

Hayırseverler, Somali’de inşa edilecek olan Şehit Eren Bülbül Yetimhanesi, bütün operatörlerden “EREN BÜLBÜL” yazıp 3072’ye kısa mesaj atarak 5 TL bağışta bulunabilir. Ayrıca İHH’nın banka hesaplarına “Eren Bülbül” açıklaması ile birlikte Eren Bülbül isminin Afrika’da yaşatılmasına bir nebze olsun katkıda bulunabileceği bildirildi.