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Trafik polisi ölümden kıl payı kurtuldu

İspanya'da otoyolda kontrol yapan bir trafik polisi, bulunduğu noktaya doğru hızla gelen aracı fark ederek kaçtı.

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Trafik polisinin saniyelik farkla aracın altında ezilmekten kurtuldu.

O anlar, güvenlik kamerasına böyle yansıdı...  

 

 

 

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