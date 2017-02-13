Trafik polisi ölümden kıl payı kurtuldu
İspanya'da otoyolda kontrol yapan bir trafik polisi, bulunduğu noktaya doğru hızla gelen aracı fark ederek kaçtı.
Trafik polisinin saniyelik farkla aracın altında ezilmekten kurtuldu.
O anlar, güvenlik kamerasına böyle yansıdı...
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