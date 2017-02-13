Trafik polisi ölümden kıl payı kurtuldu

Ünlü isimler Bİ.Re.Y’de buluştu

Sanatın önemini vurgulamak amacıyla Ressam Tülin Kanun tarafından başlatılan ve Ariş Pırlanta’nın sponsor olduğu "Bi.Re.Y’’ Bir Resim Yap projesi 8 şubat Çarşamba gecesi Çırağan Sarayı’nda düzenlenen davet ile gerçekleşti.