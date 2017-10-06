Tropikal fırtına dört ülkeyi birden yıktı: Onlarca ölü

Aşırı yağış, heyelan ve sellerle birlikte yollar kapandı, köprüler yıkıldı ve evler hasar gördü. Üç ülkede 20'den fazla insandan haber alınamıyor, ekipler kayıpları arıyor.

En az sekiz kişinin öldüğü Kosta Rika'da tüm tren seferleri ertelendi, onlarca uçuş da iptal edildi. Binlerce Kosta Rikalı sığınaklarda geceyi geçirdi, yaklaşık 400 bin insana su verilemiyor. Turistik birçok milli park da Nate nedeniyle kapatıldı.

Nikaragua'da 11 can kaybı var. Düşen yağış miktarı 38 cm, altyapı büyük zarar gördü.

Honduras'ta hayatını kaybeden üç kişiden ikisi, bir nehirde boğulan....

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