Kanada Başbakanı Trudeau, ülkesi için olumsuz şartlar içerecek bir NAFTA'yı imzalamayacak

İncelemelerde bulunmak üzere Saskatchewan eyaletinin Saskatoon kentine giden Trudeau, burada açıklamalarda bulundu. Trudeau, Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland başkanlığındaki Kanada heyetinin, ABD’de devam eden NAFTA’nın yenilenmesi görüşmelerinde amansız bir mücadele içinde olduğunu ifade etti.



Başbakan Trudeau, "Chrystia, her gün Kanadalı işçiler için, Kanadalılar ve Kanada için iyi bir anlaşmaya varmak için çıkarlarımızı koruyor ve yorulmadan çalışıyor." dedi.



Görüşmelerde ABD tarafına karşı geri adım atıldığına dair basında çıkan eleştirileri cevaplandıran Justin Trudeau, "Kanada için olumsuz şartlar içerecek yeni bir NAFTA anlaşmasını imzalamayacağım. Ekonomimizi güçlendirecek, Kanadalılar için iş ve fırsat yaratacak bir anlaşma yapacak ve elverişsiz şartları olan bir anlaşmayı imzalamayacağız." yanıtını verdi.



Öte yandan ABD’nin başkenti Washington’da devam eden Kanada-ABD NAFTA yenileme görüşmelerinde, heyetlerin süt ürünleri ile kültürel market ürünleri üzerinde çalıştıkları bildiriliyor. Müzakerelerde ABD'nin, Kanada süt ürünleri pazarları ile müzik, TV dizileri ve sinema ürünlerini içeren kültür endüstrilerine daha fazla erişim istediği, buna karşın Kanada’nın bu alanlarda halen devam eden bağımsız ve kendi kurallarına dayalı ticaret sistemi üzerinde ısrar ettiği kaydediliyor.



NAFTA YENİLEME MÜZAKERELERİNDE SON DURUM



ABD Başkanı Donald Trump, ABD Kongresi’ne yeni NAFTA anlaşmasını kasım ayı sonuna kadar imzalama niyetinde olduğu bilgisini vermiş ve yetkililer de yeni anlaşma metninin 1 Ekim'de hazır olacağını öne sürmüştü. Kanada'nın ABD'den ithal ettiği süt ürünlerinin bazılarına yüzde 300'e varan gümrük vergisi uygulaması, iki ülke arasındaki NAFTA müzakerelerinin kriz maddelerinden biri durumunda.



ABD, Meksika ve Kanada, aralarında 24 yıl önce imzaladıkları NAFTA sayesinde her yıl 1 trilyon dolarlık ticaret yapıyordu.



Mevcut anlaşmada, üç ülke arasındaki ticarette bir malın gümrüksüz satılabilmesi için belli bir katma değer yüzdesinin Kuzey Amerika'da üretilmiş olması şartı bulunuyordu. Anlaşmayı yenileme görüşmeleri kapsamında ABD ile Meksika 27 Ağustos 2018'de anlaşmış ve Başkan Trump, Kanada’nın anlaşmayı kabul etmemesi halinde Meksika ile yola devam edeceklerini belirtmişti. Trump bu durumda, Kanada’da imal edilen otomobillere ilave ek vergiler getirebileceğini açıklamıştı. Otomobillerdeki mevcut yüzde 62,5 oranındaki katma değer oranının, anlaşmanın yenilenmesi sonrası yüzde 75'e çıkarılması planlanıyor.