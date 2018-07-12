Trum: Kuzey Kore'den harika bir mektup aldım

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un haziran ayında Singapur'da yaptıkları görüşme sonrası kendisine gönderdiği mektup için "Kuzey Kore Başkanı'ndan çok iyi bir not. Harika gelişme kaydedildi." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Kim Jong-un'un kendisine gönderdiği mektubu Twitter'daki hesabından paylaşarak "Kuzey Kore Başkanı'ndan çok iyi bir not. Harika gelişme kaydedildi." ifadelerini kullandı.

Kim Jong-un'un Trump'a yolladığı mektupta ise şu ifadeler yer aldı: