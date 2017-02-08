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Donald Trump 12 şerifi Beyaz Saray'da ağırladı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, yerel seçimlerde kendisine destek veren yüze yakın şeriften 12'sini göç politikasını konuşmak üzere Beyaz saray'a davet etti. Meksika sınırına duvar örme planını ve yerel şeriflerle paylaşacak olan Trump, buradan gelecek tehditler ve hukuki uygulamalar konusunda şeriflerle görüş alışverişinde bulundu.

  • DHA
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Hunfington Post'ta yer alan habere göre toplantıya "Amerikalılara duymak istedikleri şeyi söylediği için "Trump'a hayranlığı ile bilinen Texas şerifi ile Müslümanların Meksika sınırından ülkeye giriş yaptığını savunan Wyoming şerifi de katılacak. Ayrıca "Arap Baharı"nı, "Patriot Baharı" olarak adlandıran Milwaukee şerifinin de Beyaz Saray'da olması bekleniyor. Amerika'da şerifler kaçak olarak ülkeye giren göçmenlerin ne kadar süre hapiste tutulacağına tek başlarına karar verebiliyor ayrıca yerel yönetimler konusunda da oldukça geniş yetkileri bulunuyor. Toplantıya gelmesi beklenen bir başka isim ise Caroline Welsh, Trump döneminde Pensilvanya seçimlerini yöneten Welsh "Tavşan" lakabıyla biliniyor. Donald Trump seçim kampanyası boyunca yerel güvenliği sağlayamadıkları gerekçesiyle, şerifleri eleştirmiş ve kayıt dışı göçmenlerin yetkilerinin genişletilmesini savunmuştu.

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