Trump, 13 Temmuz’da İngiltere’yi ziyaret edecek

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye operasyonunu sonrası Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ABD’de yaptığı görüşmenin ardından İngiltere Başbakanı Theresa May ile bir araya geleceğini duyurdu. Beyaz Saray Tarafından yapılan açıklamada, Trump’ın 13 Temmuz’da İngiltere’ye çalışma ziyareti düzenleyeceği belirtildi. Açıklamaya göre Donald Trump, ziyareti kapsamında Theresa May ile ikili görüşme gerçekleştirecek.

Duma ilçesinde 7 Nisan'da sivillere yönelik düzenlenen kimyasal silah saldırısında 78 kişi hayatını kaybetmişti. ABD, Fransa ve İngiltere iddialarının ardından 14 Nisan'da Suriye'nin çeşitli noktalarındaki kimyasal silah tesislerine füze saldırıları düzenlemişti.