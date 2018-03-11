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Trump, 2020 ABD başkanlık seçimleri sloganını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, 2020’deki başkanlık seçimleri için kampanya sloganını açıkladı.

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Trump, Pensilvanya’daki konuşmasında, “Kampanya sırasında sloganımız ‘Amerika’nın harikalığını korumak için!’ olacak” dedi
 
ABD Başkanı Trump, 2016 başkanlık seçimlerinde ‘Make America Great Again’ (Amerikayı yeniden harika yap) sloganını kullanmıştı.
 
75 yaşındaki Trump, ikinci dönem de kazanmayı umduğunu defalarca ima etti.
 
Moon Township’de bir grup destekçisiyle dün bir araya gelen Trump, 2020 başkanlık seçiminde Oprah Winfrey ile rekabet etmeyi umduğuna değindi.
 
Trump, “Onun zayıflığını biliyorum” diyerek Winfrey ile yarışması halinde kazanacağını söyledi.
 
(Şarku'l Avsat)

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