Trump, ABD'li savunma devlerini karþý karþýya getirdi

Trump, Lockheed Martin'in ürettiði savaþ uçaðýnýn maliyetini eleþtirerek, Boeing'in kendi ürettiði savaþ uçaðý için uygun bir fiyat çýkarmasýný istedi.

Twitter hesabýndan konuya iliþkin açýklama yapan Trump, "Lockheed Martin'in F-35 uçaðýnýn büyük maliyet ve bütçe aþýmý göz önüne alýndýðýnda, Boeing'den F-18 Super Hornet uçaðý için mukayese edilebilir bir fiyatlandýrma yapmasýný istedim." ifadesini kullandý.

Trump'ýn açýklamasýnýn ardýndan New York borsasýnýn kapanmasýndan sonra yapýlan sýnýrlý iþlemlerde Lockheed Martin'in hisse baþýna deðeri yüzde 2 düþtü, Boeing'in hisseleri yüzde 1'e yakýn artýþ kaydetti.

Lockheed Martin'in F-35 savaþ uçaðýnýn birim maliyeti 100 milyon dolardan baþlayýp 120 milyon dolara kadar çýkýyor. Boeing'in F-18 Super Hornet modelinin birim maliyetinin ise 60 milyon dolar civarýnda olduðu tahmin ediliyor.

Trump, dün Boeing ve Lockheed Martin'in üst düzey yöneticileri (CEO) Dennis Muilenburg ve Marillyn Hewson ile bir araya gelmiþti.

Muilenburg, ABD baþkanlýk uçaðý Air Force One'ýn 4 milyar dolardan daha aza mal olmasý için Trump'a "kiþisel bir söz" verdiðini söylemiþ, Hewson da görüþmenin verimli geçtiðini ve maliyetlerin düþürülmesi yönünde kendisine bir fýrsat yarattýðýný belirtmiþti.

Trump, yine Twitter hesabýndan 13 Aralýk'ta yaptýðý bir paylaþýmda, "F-35 Programý ve maliyeti kontrolden çýkmýþ. 20 Ocak'tan sonra yapýlan askeri ve diðer alýmlarda milyarlarca dolar tasarruf edilebilir ve edilecek." ifadelerini kullanmýþtý. Lockheed Martin ise bu paylaþýmýn ardýndan yazýlý açýklamasýnda, F-35 projesinin maliyetini yüzde 60 azaltmak için çabaladýklarýný duyurmuþtu.