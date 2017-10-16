Trump, ABD'nin Havana Büyükelçiliğinde rahatsızlanan personelleriyle ilgili Küba'yı suçladı
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Havana Büyükelçiliğinde rahatsızlanan personelleriyle ilgili, 'Küba'nın sorumlu olduğuna inanıyorum' dedi.
- İHA
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Havana Büyükelçiliğinde rahatsızlanan 22 personelin sağlık durumuyla ilgili Küba'yı suçladı. Trump, konuya ilişkin, "Küba'nın sorumlu olduğuna inanıyorum" dedi.
Elçilikte çalışan 22 personelin şüpheli şekilde rahatsızlanması üzerine Trump çalışanlarını geri çağırmıştı.
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