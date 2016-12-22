Trump ABD'nin ilk 'Ulusal Ticaret Konseyi'ni kurdu

ABD Baþkaný seçilen Donald Trump'ýn Beyaz Saray'a geçiþini yürüten ekipten yapýlan yazýlý açýklamada, ülkenin ilk "Beyaz Saray Ulusal Ticaret Konseyi"nin kurulduðu duyuruldu.

"Ulusal Ticaret Konseyinin kurulmasý, baþkan seçilen Trump'ýn Amerikan sanayisini tekrar büyük hale getirmek ve her Amerikalýya iyi bir maaþ ve iyi bir iþ saðlamaktaki kararlýlýðýný gösteriyor." ifadesi kullanýlan açýklamada, California Üniversitesi Irvine Kampüsü'nde ekonomi profesörü olarak görev yapan Peter Navarro'nun konseye liderlik edeceði bildirildi.

Açýklamada, Çin karþýtý duruþuyla tanýnan akademisyen Navarro'nun, ileriyi gören bir ekonomist olarak ticaret açýðýný düþürecek, büyümeyi hýzlandýracak ve istihdamýn ülkeden ayrýlmasýný önleyecek ticaret politikalarý üreteceði ifade edildi.

"Amerikan malý al, Amerikalý iþçi çalýþtýr"

Trump ise Navarro hakkýnda þunlarý kaydetti:

"Yýllar önce, Navarro'nun Amerika'nýn ticaret sorunlarý hakkýnda yazdýðý kitaplarýndan birini okudum. Araþtýrmalarýnýn ve argümanlarýnýn netliðinden ve bütünlüðünden çok etkilendim. Navarro, küreselleþmenin Amerikan iþçilerine zararýný çok iyi belgeledi ve orta sýnýfýmýzý yeniden güçlendirmek için izleyeceðimiz yolu inþa etti."

Beyaz Saray çatýsý altýnda faaliyet gösterecek Ulusal Ticaret Konseyinin ayrýca yerli üretimi destekleyecek "Amerikan malý al, Amerikalý iþçi çalýþtýr" (Buy America, Hire America) adlý bir program baþlatacaðý duyurulan açýklamada, programýn Donald Trump'ýn ekonomik vaatlerini yerine getirmesinde önemli rol oynayacaðý bilgisi paylaþýldý.

Trump yönetimi altýnda ilk kez faaliyet gösterecek Ulusal Ticaret Konseyi, Ulusal Güvenlik ve Ulusal Ekonomi konseyleriyle Beyaz Saray'daki üçüncü danýþman ekibi olacak.

Milyarder Carl Icahn'i danýþman seçti

Trump'ýn ekibi, ayrý bir açýklamayla milyarder Wall Street yatýrýmcýsý Carl Icahn'in baþkana regülasyon reform konusunda danýþmanlýk yapacaðýný bildirdi.

Amerika'nýn en baþarýlý iþ adamlarýndan Icahn'in Trump'ýn ilk destekçilerinden biri olduðu vurgulanan açýklamada, "Þirketlerin büyümesi ve baþarýlý olmasý için neye ihtiyaç duyduðu konusunda ilk elden edindiði bilgiler Icahn'i, Trump'ýn 'Önce Amerika' temalý ekonomi politikalarýný geliþtirmekte güvenilir bir ses yapýyor. Icahn, Amerikalý giriþimcilerin istihdamý öldüren ve ekonomik büyümeyi bastýran regülasyonlardan kurtulmalarýna yardým edilmesinde bir lider olacak." ifadeleri kullanýldý.