ABD Başkanı Trump, eşiyle birlikte Irma kasırgasının etkilediği Florida'ya gitti
Irma kasırgasından etkilenenleri ziyaret için afet bölgesine gelen Trump'ın ölü sayısına dair yaptığı yorum tepki çekti.
ABD Başkanı Trump, eşiyle birlikte Irma kasırgasının etkilediği Florida'ya gitti
ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump, Irma kasırgasının etkilediği Florida eyaletini ziyaret etti.
"HERKES HARİKA BİR İŞ ÇIKARDI"
Florida Uluslararası Havaalanı'nda konuşan Trump, kasırga sonrası bölgeye ilk müdahale eden ve kurtarma çalışmalarına katılan görevlilere teşekkür etti. Trump, "Burada bulunan herkes harika bir iş çıkardı" ifadesini kullandı.
TEPKİ ÇEKEN YORUM
Irma kasırgasında ölü sayısının 20'den fazla olmasına rağmen kasırganın şiddetine vurgu yapan Trump, sayının "çok az" olduğunu söyledi.
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