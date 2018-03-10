Son Dakika Haberleri 11

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Trump: Avustralya, çelik ve alüminyum tarifelerinden muaf tutulacak

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin yeni uygulamaya koyduğu çelik ve alüminyum tarifelerinden Avustralya'nın muaf tutulacağını açıkladı.

  • İHA
  • 12
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD Başkanı Donald Trump, Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull ile gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, bir anlaşma üzerinde çalıştıklarını, buna yönelik yeni uygulamaya konulan çelik ve alüminyum tarifelerinden Avustralya'nın muaf tutulacağını açıkladı.

Çok adil, karşılıklı askeri ve ticari ilişkilere sahip olma yolunda kararlı olduklarını belirten Trump, resmi Twitter hesabından, "Güvenlik anlaşmasında çok hızlı bir şekilde çalışmak için, büyük ülke müttefikimiz Avustralya'ya çelikte yüzde 25 ve alüminyum da ise yüzde 10 yeni tarifeleri uygulamak zorunda kalmayacağız" açıklamasını yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarından kısa bir süre sonra Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull, Twitter'da iki müttefik arasındaki ilişkinin adil ve karşılıklı olduğunu söyledi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Leopar dehşeti kamerada

Leopar dehşeti kamerada

Kayseri'deki gizemli lahitten çıkanlar şok etti!

Kayseri'deki gizemli lahitten çıkanlar şok etti!

Şaşkına çeviren mühendislik hataları

Şaşkına çeviren mühendislik hataları

Dev trenin sırrı ortaya çıktı

Dev trenin sırrı ortaya çıktı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA