Trump Beyaz Saray'da Ramazan kutlama geleneğini bitirdi

Seçim kampanyası boyunca İslam karşıtı söylemlerde bulunan ve göreve gelmesiyle birlikte birçok Müslüman ülkenin vatandaşlarının ABD'ye girişini engelleyen Trump, şimdi de Beyaz Saray'da 21 yıldan bu yana süren Ramazan geleneğini sona erdirdi.

Bill Clinton döneminden bu yana 21 yıldır düzenli olarak düzenlenen ve Ramazan Bayramı kutlaması olarak da görülen davet bu sene düzenlenmedi.

ABD'nin önde gelen gazetelerinden The Washington Post'un haberine göre ilk kez 1805 yılında eski ABD başkanlarından Thomas Jefferson tarafından Tunus Büyükelçisi şerefine düzenlenen iftar daveti, dönemin başkanı Bill Clinton'un eşi Hillary Clinton tarafından 1996 yılında yeniden başlatılmış ve sonraki başkanlar Bush ve Obama döneminde de aralıksız devam ettirilmişti.

Düzenlenen iftar davetleri Ramazan bayramını kutlama anlamı da taşıyor ve ülkenin önde gelen Müslüman kanaat önderleri ile ABD yönetimini buluşturması sebebiyle önemli olarak görüyordu.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da bu sene Dışişleri Bakanlığı'nda önceki senelerde olduğunun aksine herhangi bir iftar daveti düzenlenmeyeceğini belirtmişti.

Daha önce Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da, bu yıl Dışişleri Bakanlığı'nda iftar organizasyonu yapılmayacağını duyurmuştu.