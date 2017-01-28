Trump bir haftada 15 karara imza attı

ABD’nin yeni Başkanı Donald Trump Oval Ofis’teki makamına oturur oturmaz kampanya sürecinde verdiği sözleri tutacak kararnameleri imzaladı. Beyaz Saray’da bir haftayı geride bırakan Trump, yeni Savunma Bakanı olarak görevlendirdiği James Mattis’in yemin töreni için ilk defa ziyaret ettiği Savunma Bakanlığı’nda (Pentagon) ‘Amerikan ordusunun büyütülmesini ve nükleer silahlarının modernize edilmesini’ öngören ve Suriyeli mültecilerin ülkeye girmesini engelleyen başkanlık kararnamelerine imza attı.

DEAŞ’LA MÜCADELEDE BÜYÜK ORDU

Pentagon’a ilk defa giden ABD Başkanı, Mattis’in yemin töreninde yeni Savunma Bakanı hakkında “Sen doğru zamanın doğru adamısın. Tam bir aksiyon adamı” ifadesini kullandı. Kabinesinde bakanlık görevini kabul eden Mattis’e teşekkür eden Trump, törenin ardından ABD ordusunun büyütülmesi ile ilgili kararnameye de imza attı. ABD basını kararnamenin ordunun büyütülmesi, özel kuvvetler personelinin sayısının artırılması, nükleer silahların modernize edilmesini ve DEAŞ’la mücadelede ordunun hazırlanmasını öngördüğü bildirdi. Sızdırılan kararnamede, ABD’nin en önemli rakipleri olan Çin ve Rusya’ya karşı nasıl operasyonlar yapacağı konusunda da Pentagon’dan inceleme talep ediliyor.

KABUL 110 BİNDEN 50 BİNE İNDİ

Öte yandan, ABD Başkanı Pentagon ziyaretinde göçmen vizelerine katı güvenlik prosedürleri getiren kararını da resmileştirdi. Yasayı imzalarken “Teröristleri ABD dışında tutmak için bu yeni güvenlik prosedürlerini tesis ediyorum” diyen Trump, bu kararıyla mülteci kabulünü durdurdu ve tüm başvuruları 4 aylığına askıya aldı. Aynı kararname kapsamında, terörle ilintili olduğu düşünülen ülkelerden gelenlerin 30 gün boyunca ABD’ye kabul edilmeyeceği bildirildi. Ülke adı zikredilmese de bu ülkelerin Irak, Libya, Suriye, Iran, Sudan, Somali ve Yemen olduğu belirtiliyor. Ayrıca, ABD’nin yıllık kabul edeceği mülteci sayısı da 110 binden 50 bine indirildi.

HRISTİYAN MÜLTECİLERE ÖNCELİK VERİLECEK

Amacının halkını korumak olduğunu belirten Başkan, CBN kanalına verdiği mülakattaysa “Ortadoğu’dan gelecek Hıristiyan mültecilere öncelik vereceğini” ifade etti. Çok tartışılan mülteci kararının resmileşmesinin ardından, Kahire-New York seferini yapacak EgyptAir uçağına 5 Iraklı ve bir Yemenli yolcunun binmesi yasaklandı. Trump’ın sığınmacı kararına ilk uluslararası tepki BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ile Uluslararası Göç Örgütü’nden geldi. İki kurum ABD’nin savaştan ve zulümden kaçanların sığınma taleplerini kabul etmeye devam etmesi istendi.

İlk kararlar