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ABD Başkanı Trump, BMGK üyelerinin temsilcileri ile görüşecek

ABD Başkanı Trump, 15 üyeli BM Güvenlik Konseyinin temsilcileri ile 24 Nisan'da Beyaz Saray'da bir araya gelecek.

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyesi ülkelerinin temsilcileri 24 Nisan'da Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 15 üyeli BM Güvenlik Konseyinin temsilcilerini pazartesi günü Beyaz Saray'da Trump ile görüşeceğini duyurdu.

Görüşmede başta İsrail-Filistin sorunu olmak üzere Suriye, Kuzey Kore ve ABD'nin BM'ye yaptığı finansal desteğin ele alınması bekleniyor.

Trump, BM konusunda alacağı kararların sinyalini, BM Güvenlik Konseyinin İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşim birimlerini kınayan ve yerleşim planlarına son vermesini talep eden kararının ardından vermişti.

BMGK'nin İsrail kararının ardından "20 Ocak'tan sonra işler farklı olacak." mesajını veren Trump, "BM, büyük bir potansiyele sahip olmasına rağmen şu an sadece insanların bir araya gelerek konuşup iyi vakit geçirdiği bir kulüp, çok üzücü." değerlendirmesinde bulunmuştu.

BM Genel Sekreteri Guterres, ilk kez Trump ile görüştü

Öte yandan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise ilk defa ABD Başkanı Trump ile Beyaz Saray'da bir araya geldi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde Guterres'in Trump ile kısa bir görüşme gerçekleştirdiğini, "BM ve ABD arasındaki işbirliğine ilişkin görüşmenin ilginç ve yapıcı" olduğunu söyledi. 

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