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Trump: Bölgeyi diktatörlerin çarpık fantezilerine bırakamayız

Vietnam'daki APEC Zirvesi'nde konuşan ABD lideri, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u hedef aldı ve bölgenin diktatörlerin çarpık fantezilerine bırakılamayacağını söyledi. Daha önce yapılabileceği duyurulan Trump ile Rusya lideri Putin'in görüşmesi ise gerçekleşmeyecek.

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Asya turunun dördüncü durağında Vietnam'a giden ABD Başkanı Donald Trump, ayağının tozuyla Asya Pasifik Ekonomik  İşbirliği (APEC) Zirvesi'nde kürsüyü çıktı.
 
ABD lideri beklendiği gibi Kuzey Kore'ye mesajlar verdiği konuşmasında "Bölgenin geleceği diktatörlerin çarpık fantezileri tarafından esir alınmamalı" dedi.
 
Washington'ın Asya'da güçlü ortaklar istediğini dile getiren ABD Başkanı'nın ana gündemi ise ekonomiydi. Trump, "ABD bugünden sonra adil ve eşit ticaret politikaları üzerinde duracak. Ticarette kronik suistimallere artık müsamaha göstermeyeceğiz" diye konuştu.
 
Trump-Putin görüşmeyecek
 
Zirvedeki en kritik buluşma ise gerçekleşmeyecek. Beyaz Saray, ABD lideri Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında resmi görüşme olmayacağını duyurdu. CNN International haberi manşetten verdi. (Milliyet)

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