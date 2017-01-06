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Trump bu sefer Toyota'yı hedef aldı

ABD Başkanı seçilen Trump, Toyota'nın Meksika’da fabrika kurma planını eleştirerek, 'ABD’de fabrikanı kur veya daha büyük sınır vergisi öde' açıklamasında bulundu.

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ABD Başkanı seçilen Donald Trump, Japon otomotiv devi Toyota'nın Meksika’da fabrika kurma planını eleştirerek, "ABD’de fabrikanı kur veya daha büyük sınır vergisi öde" açıklamasında bulundu.

Daha önce ABD'nin savunma devleri Lockheed Martin ve Boeing ile ülkenin en büyük otomotiv üreticisi General Motors'u (GM) eleştiren Trump, bu kez de Toyota'yı hedef aldı.

20 Ocak'ta ABD Başkanlığı görevini devralmaya hazırlanan Trump, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Toyota'nın "Corolla" model araçlarını üretip ABD'ye satmak için Meksika'da yeni bir fabrika kurma planını eleştirerek, "ABD’de fabrikanı kur veya daha büyük sınır vergisi öde" ifadesini kullandı.

Açıklamanın ardından, Toyota'nın New York borsasında işlem gören hisseleri yüzde 0,7 değer kaybetti.

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