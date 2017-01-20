Son Dakika Haberleri E-gazete 20Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Trump bugün başkanlık koltuğuna oturuyor

ABD’nin 45. Başkanı seçilen Donald Trump, ABD kongresinde düzenlenecek devasa yemin töreninin ardından 8 yıldır Beyaz Saray’da oturan Barack Obama’dan görevi devralacak.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

900 bine yakın kişinin katılacağı törenle koltuğa oturacak olan Trump, Washington’a geldi. Trump ve Başkan Yardımcısı Pence, ilk olarak devir teslim töreni kapsamında dün Arlinton Ulusal Mezarlığındaki Meçhul Asker Anıtı’na çelenk bıraktı. Trump için bugün düzenlenecek olan yemin töreni için haftalardır yoğun çalışmalar yapılıyordu. 200 milyon dolarlık bir maliyeti bulacağı tahmin edilen törenle görevi devredecek olan Obama ve ailesi başta olmak üzere ABD’nin sanat ve siyaset  dünyasından çok sayıda isim ve çeşitli ülkelerin temsilcileri de katılacak.
 
Trump, bugün İncil üzerine el koyarak “ABD’nin başkanlık makamını sadakatle yürüteceğime, koruyacağıma ve savunacağıma yemin ederim “ diyecek. Yeminini törende tekrarlayacak. Aynı yemini Başkan Yardımcı olan Mike Pence de tekrarlayacak.
 
Trump için yapılacak tören için başkentin birçok sokağında güvenlik önlemleri alındı. Yaklaşık 25 bin polis şehirde görev alacak. Metro ve tren seferlerinde kısıtlamalar yapılacak.
 
Bu arada Trump'un başkan seçilmesine karşı çıkan taraflar da yemin töreni ile eş zamanlı gösteriler düzenleyeceklerini açıklamıştı. Özellikle Trump karşıtı kadın derneklerinin yapacağı eylemler şehirde gerilimi artırdı.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İstanbul Emniyetine roketatarlı saldırı

İstanbul Emniyetine roketatarlı saldırı

Dünyanın en hızlı otomobili tanıtıldı

Dünyanın en hızlı otomobili tanıtıldı

Obama 2922 gün sonra görevini tamamladı

Obama 2922 gün sonra görevini tamamladı

Dağı delip lüks ev yaptı

Dağı delip lüks ev yaptı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA