Trump: Çin Başkanı Şi ve ben, ticaret üzerindeki tartışmamızla ilgili gerçekleşenlere bakmadan dost olacağız

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile bir süredir devam eden ticaret savaşı tartışmaları ile ilgili daha ılımlı bir mesaj yayınladı.

Trump, Twitter hesabından yayınladığı mesajında, "Başkan Şi ve ben, ticaret üzerindeki tartışmamızla ilgili gerçekleşenlere bakmadan dost olacağız. Çin ticaret bariyerlerini aşağıya çekecek, çünkü yapılması doğru olan şey budur. Vergiler iki taraflı olacak ve fikri mülkiyet üzerinde bir anlaşma yapılacak. İki ülkeyi de harika bir gelecek bekliyor." ifadelerini kullandı.

ABD ve Çin karşılıklı olarak ikili ticaretteki bazı ürünlere ek tarifeler açıklamışlardı.

Son paylaşımlarından birinde Trump ABD'nin zaten ticaret savaşını kaybettiğini söylemişti. Son verilere göre ABD'de dış ticaret açığı, şubat ayında 57,6 milyar dolara çıkarak yaklaşık 9,5 yılın en yüksek seviyesini kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı raporuna göre, dış ticaret açığı, şubatta bir önceki aya göre yüzde 1,6 artarak 57,6 milyar dolar oldu. Ekim 2008’den bu yana en yüksek ticaret açığı olarak kayıtlara geçen veriye ilişkin piyasa beklentisi 56,8 milyar dolar olarak belirlenmişti.

Beklentiyi aşan ticaret açığının, ayrıca 6 aydır süren aralıksız süren artışlarla son 18 yılın en uzun yükseliş eğilimini ortaya koyması dikkati çekti.

Ticaret açığının şubatta rekor seviyeye yükselmesinde, ithalatın önceki aya kıyasla yüzde 1,7 artarak 262 milyar dolarda çıkması belirleyici oldu. Aynı dönemde, ihracatın da yüzde 1,7 yükselerek 204,4 milyar dolara ulaştığı bildirildi.

(Businessht)