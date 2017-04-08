Trump: Çin ile ilişkilerimizde ilerleme sağladık

ABD Başkanı Donald Trump, Florida’da ağırladığı Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesine ilişkin, “Çin ile ilişkilerimizde inanılmaz bir ilerleme sağladık. Potansiyel birçok sorunun da gelecekte çözüleceğine inanıyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

Çin Devlet Başkanı Şi ise Trump’ın kendilerine çok sıcak bir karşılama hazırladığını ve bundan memnun olduklarını belirtti.

“Çin-ABD ilişkilerini derinleştirmek için kapsamlı ve uzun görüşmeler yaptık.” diyen Şi, ikili, bölgesel ve küresel meselelerde iki ülkenin de tarihi sorumlulukları çerçevesinde hareket edeceğine inandığını vurguladı.