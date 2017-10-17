Yunanistan Başbakanı Çipras: Türkiye'nin Avrupa yolunu desteklemeye devam ediyoruz

ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da görüşen Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye'nin NATO üyeliğini ve Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecini devam ettirmesini desteklediklerini söyledi.

Trump ve Çipras, Beyaz Saray'daki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Yunanistan ile ilişkilerinin çok eskiye dayandığını ve Yunan kültürünün Batı uygarlığına yaptığı katkıya vurgu yapan Donald Trump, bu ülkeyle olan yakın ilişkileri sürdüreceklerini belirtti.

- Yunan F-16'larına modernizasyon

Yunanistan'ın kullandığı F-16 savaş uçaklarının 2,4 milyar dolar karşılığında modernize edileceğini dile getiren Başkan Trump, bu anlaşmanın hem Amerikan ekonomisine fayda sağlayacağına hem de iki ülke arasındaki ekonomik derinliğin artmasına yardımcı olacağını ifade etti.

Yunanistan Başbakanı Çipras ise ABD-Yunanistan ilişkileri kadar Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin gidişatına ilişkin de değerlendirmeler yaptı.

- "Bölgesel bir güç olarak Türkiye'ye saygı duyuyoruz"

Türkiye ile Ege Denizi kapsamında zaman zaman sorunlar yaşadıklarını dile getiren Çipras, "Buna karşın Türkiye'nin Avrupa yolunu destekliyoruz. Bölgesel bir güç olarak Türkiye'ye saygı duyuyoruz. Türkiye'nin Avrupa perspektifine, Batı ve NATO ile iş birliğine bağlı kalması gerektiğine inanıyoruz." yorumunu yaptı.

Aleksis Çipras, Türkiye'nin NATO bünyesinde kalması ve Avrupa çizgisini sürdürmesi gerektiğine inandığını da vurguladı.

Kıbrıs sorununa da değinen Çipras, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) zemininde, Kıbrıs konusunda adil ve uygulanabilir bir çözüme ulaşmayı umuyoruz." ifadesini kullandı.

Yunanistan'ın Akdeniz'deki en önemli turizm destinasyonlarından biri olduğunu söyleyen Yunanistan Başbakanı Çipras, ayrıca Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile İsrail ve Mısır arasındaki enerji iş birliğine dair bilgiler de verdi.