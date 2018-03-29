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Trump: Çok yakında Suriye'den çekileceğiz, artık diğerleri ilgilensin

ABD Başkanı Donald Trump, “ABD olarak çok yakında Suriye’den çıkacağız. Biraz da diğer ülkeler oradaki kaosla ilgilensin” dedi.

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ABD Başkanı Donald Trump, “ABD olarak çok yakında Suriye’den çıkacağız. Biraz da diğer ülkeler oradaki kaosla ilgilensin” dedi. 

Trump bugün Ohio'nın Richfield kentinde yaptığı konuşmada Suriye'de DEAŞ'ın yenildiğini, artık ABD sınırlarının korunması gerektiği söyledi. 

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