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Trump destekçisine meydan dayağı!

Donald Trump'ın vize kararı ülke genelinde protesto edilmeye devam ederken, Trump destekçilerine saldırılar başladı.

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Portland havalimanında toplanan göstericiler uluslararası terminalde ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ı ve 7 müslüman ülkesine uyguladığı vize yasağını protesto etmeye devam ediyor.

TRUMP DESTEKÇİSİNDE DAYAK

Ülke geneline yayılan protestolarda şiddetin boyutu artmaya başladı. Portland havalimanında Trump'a destek veren bir kişi Hillary Clinton destekçilerinin yumruklu saldırısına maruz kaldı. Saldırıya uğrayan Trump destekçisini polis linçten kurtardı.  

 

 

 

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