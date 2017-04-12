Putin: 'Trump döneminde aramızdaki güven daha da azaldı'
Rusya Devlet Başkanı Putin'den ABD itirafı... Putin, 'Trump döneminde aramızdaki güven daha da azaldı' açıklamasında bulundu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptığı açıklamada, İdlib'deki kimyasal saldırının iki ihtimali var; ya rejim muhaliflerin elindeki kimyasal depoyu vurdu, yada bu olay bir düzmeceden ibaret.
Putin Rusya'da yayın yapan Mir 24 televizyonuna verdiği mülakatta, "Trump döneminde aramızdaki güven daha da azaldı" açıklamasında bulundu.
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