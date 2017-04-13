Trump, Esed'i vurma emrini pasta yerken vermiş

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta Suriye'de Esed rejiminin kontrolünde bulunan Şeyrat Havaüssü'ne 59 Tomahawk füzesiyle gerçekleştirilen saldırıyla ilgili ilginç detaylar paylaştı.

Fox Business'tan Maria Bartiromo ile bir röportaj gerçekleştiren ABD Başkanı, Suriye'ye yönelik saldırı emrini Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile tatlı yerken verdiğini söyledi.

''ÇİKOLATALI PASTA YİYORDUK''

Trump saldırı emrini verdiği o anları, "Yemeği henüz bitirmiştik. Tatlı yiyorduk. Görüp görebileceğiniz en güzel çikolata parçacıklı pastayı yiyorduk. Başkan Şi'nin de hoşuna gitti." sözleriyle anlattı.

Bu sırada kendisine Akdeniz'deki savaş gemisinden füzelerin yüklendiği ve hedefe kilitlendiği haberi geldiğini belirten Trump, füzelerin fırlatılmasını emrini verdikten sonra Çin lideri Şi'ye döndüğünü ve "Sayın Başkan, size bir şey açıklamama izin verin. Az önce 59 füze fırlattık." dediğini söyledi.

TRUMP: ''Şİ SESSİZDİ''

Çin Başkanı Şi'nin, füze haberine karşı verdiği tepkiyi aktaran Trump, "Pastasını yiyordu ve sessizdi." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i Florida'daki özel tatil tesisi Mar-a-Lago'da ağırlamıştı. Trump'a ait olan Mar-a-Lago'da 200 bin dolar ödeyerek kulübe üye olan kişiler de konaklayabiliyor. Trump'ın haftasonlarını geçirdiği tesisin, Beyaz Saray çalışanları arasında 'Güneydeki Beyaz Saray' lakabını aldığı belirtiliyor.