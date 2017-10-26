Son Dakika Haberleri E-gazete 26Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Trump FED Başkanlığı için düşündüğü ismi gözden çıkardı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Cohn'u ABD Merkez Bankası başkan adayı listesinden çıkardığı belirtildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD Başkanı Trump'ın Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Cohn'u Fed başkanlığında getirme niyetinde olmadığı belirtildi. Trump ile görüşen iki kaynak, ABD Başkanı'nın geçtiğimiz hafta en az iki kez Cohn'u Fed başkanlığına getirmeyeceğini dile getirdiğini bildirdi. Kaynaklar, Trump ile yaptıkları görüşmenin gizli kalması sebebiyle isim vermek istemedi.
 
Kaynaklardan birinden edinilen bilgiye göre, Trump, danışmanlarına, Cohn'un şu anki rolünde iyi bir iş çıkardığını ve Cohn'u vergi indirimleri sürecinde Beyaz Saray'da tutmak istediğini söyledi.
 
İki kaynak ise, Cohn'un vergi planının Kongre'nin gündeminden düşmesinin ardından BeyazSaray'dan ayrılmasının olası olduğunu bildirdi. Cohn, herhangi bir yorum yapmayı reddetti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bir pantolon hikayesi

Bir pantolon hikayesi

Tüm zamanların en gizemli nesneleri

Tüm zamanların en gizemli nesneleri

Mesut Özil'den Türkiye itirafı

Mesut Özil'den Türkiye itirafı

İstanbul'da Türklerin 3500 yıl önceki ilk izleri bulundu

İstanbul'da Türklerin 3500 yıl önceki ilk izleri bulundu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA