Trump FED Başkanlığı için düşündüğü ismi gözden çıkardı

ABD Başkanı Trump'ın Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Cohn'u Fed başkanlığında getirme niyetinde olmadığı belirtildi. Trump ile görüşen iki kaynak, ABD Başkanı'nın geçtiğimiz hafta en az iki kez Cohn'u Fed başkanlığına getirmeyeceğini dile getirdiğini bildirdi. Kaynaklar, Trump ile yaptıkları görüşmenin gizli kalması sebebiyle isim vermek istemedi.

Kaynaklardan birinden edinilen bilgiye göre, Trump, danışmanlarına, Cohn'un şu anki rolünde iyi bir iş çıkardığını ve Cohn'u vergi indirimleri sürecinde Beyaz Saray'da tutmak istediğini söyledi.

İki kaynak ise, Cohn'un vergi planının Kongre'nin gündeminden düşmesinin ardından BeyazSaray'dan ayrılmasının olası olduğunu bildirdi. Cohn, herhangi bir yorum yapmayı reddetti.