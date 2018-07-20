Son Dakika Haberleri 20

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Trump: Fed'in faiz arttırımından hoşnut değilim

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası´nın (Fed) faizleri arttırmasından 'hoşnut olmadığını' söyledi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

CNBC kanalına konuşan Trump, "Ekonomi için biz bunca iş yapıyorken, sonrasında faizlerin yükseltildiğini görmekten hoşlanmıyorum" dedi. Fed faiz oranlarını bu yıl içinde iki kez arttırdı ve 2018´de aynı adımı iki kez daha atması öngörülüyor.

Trump, Fed'in borçlanma maliyetini artırdığını ve ekonomiyi yavaşlattığını ifade ederek, "Bu konuda mutlu değilim; ancak, aynı zamanda Fed'e hangisi iyiyse onu yapmaları konusunda izin veriyorum" dedi. Trump Fed Başkanı Jerome Powell'ı ise "çok iyi bir insan" olarak niteledi.


Trump´ın CNBC´yle röportajından sonra Beyaz Saray sözcülerinden Lindsay Walters, başkanın "Fed´in bağımsızlığına saygı duyduğunu" belirtti.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Fransa´da üst düzey bürokrattan göstericiye dayak

Fransa´da üst düzey bürokrattan göstericiye dayak

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA