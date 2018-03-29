Son Dakika Haberleri 29

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Trump, Gazi İşleri Bakanını değiştiriyor

ABD Başkanı Trump, Gazi İşleri Bakanı Shulkin'in kısa süre içinde istifa edeceğini ve onun yerine Amiral Jackson'ı getirmeyi planladığını açıkladı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD Başkanı Donald Trump, Gazi İşleri Bakanı David Shulkin'in kısa süre içinde görevinden ayrılacağını ve onun yerine aynı zamanda kendi doktoru olan Amiral Ronny L. Jackson'ı getirmeyi planladığını açıkladı.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla kabinesindeki yeni bir değişiklik planını kamuoyuna duyurdu.

Trump açıklamasında, "Çok saygın Amiral Ronny L. Jackson'ı yeni Gazi İşleri Bakanı olarak aday göstermeyi düşünüyorum. Geçiş sürecinde Savunma Bakanlığından Robert Wilkie Bakan Vekili olarak görev yapacak. David Shulkin'e, ülkemize ve değerli gazilerimize yaptığı hizmetlerden dolayı minnettarım." ifadelerini kullandı.

Shulkin'in ne zaman görevi devredeceğine ilişkin Beyaz Saray'dan henüz bir açıklama yapılmadı.

Amerikan medyasında, Jackson'ın Trump'ın doktoru olmasına dikkat çekildi.

ABD Donanmasında tuğamiral olarak görev yapan Jackson, eski ABD Başkanı George W. Bush döneminden bu yana Beyaz Saray'da başkanların doktorluğunu yürütüyor.

Başkan Trump, 13 Mart'ta Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın görevine son verdiğini; 22 Mart'ta da Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral Herbert Raymond McMaster'ın 9 Nisan'dan itibaren görevini ABD'nin eski BM Daimi Temsilcisi John Bolton'a devredeceğini açıklamıştı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
CHP´de vekillere konuşma yasağı

CHP´de vekillere konuşma yasağı

Rehberde nasıl kayıtlıyım uygulaması olay oldu

Rehberde nasıl kayıtlıyım uygulaması olay oldu

İşte FETÖ'nün İngiltere yapılanması

İşte FETÖ'nün İngiltere yapılanması

Hamile kadın gömüldükten sonra bebeğini doğurdu

Hamile kadın gömüldükten sonra bebeğini doğurdu

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA