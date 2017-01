Donald Trump, vize ve iltica yasağını savundu

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizin güçlü sınırlara ve en üst düzey sınır denetimine ihtiyacı var. Hemen. Avrupa'da ve dünyada neler olduğuna bakın, ne korkunç bir kargaşa!" diye yazarak yasaklama kararnamesinin arkasında olduğunu ortaya koydu.

Our country needs strong borders and extreme vetting, NOW. Look what is happening all over Europe and, indeed, the world - a horrible mess!