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Donald Trump, vize ve iltica yasağını savundu

ABD Başkanı Trump, ABD'nin 'güçlü sınırlara ve en üst düzey sınır denetimine' ihtiyacı olduğunu söyleyerek, yedi Müslüman ülkeye geçici olarak vize ve iltica yasağı getirme kararını savundu.

  • DHA
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ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizin güçlü sınırlara ve en üst düzey sınır denetimine ihtiyacı var. Hemen. Avrupa'da ve dünyada neler olduğuna bakın, ne korkunç bir kargaşa!" diye yazarak yasaklama kararnamesinin arkasında olduğunu ortaya koydu.

 

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