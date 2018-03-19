Veliaht prens Muhammed bin Selman: Kadınların çarşaf giymesi dinin emri değil, kişisel tercihdir

Amerikan CBS kanalının 60 Minutes programına katılan ve gündeme dair soruları yanıtlayan Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman, ülkesinde kadınların giydiği çarşafa dikkat çekerek, dinin bu yönde bir emrinin bulunmadığını bu kıyafetlerin kadınların kişisel tercihi olduğunu belirtti.

Ülkede çok sayıda tarihi reforma imza atan İbn Selman, daha önce yaptığı açıklamalarda ülkesinde ılımlı İslam'a geçiş yapacaklarını açıklamış ve bu doğrultuda kadınların sosyal hayatta daha fazla yer almalarını sağlayacak adımlar atmıştı.