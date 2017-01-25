Trump 'güvenli bölge' için emir verecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'de güvenli bölge oluşturulması için emir vereceği öne sürüldü.

Reuters haber ajansı, Trump'ın Pentagon ve ABD Dışişleri Bakanlığı'na güvenli bölge için plan yapılması yönünde talimat verdiğini iddia etti.

Türkiye'nin planıydı; Obama yönetimi sessiz kalmıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümet yetkililerinin 'Suriye'de güvenli bölge oluşturulması için çok defa diplomatik görüşmeler gerçekleştirmişti. Obama yönetiminin ile Avrupa Birliği'nin Suriye'de ölen sivillere sessiz kalması nedeniyle plan gerçekleşmemişti.

Güvenli bölgenin nasıl uygulanacağı da ABD ile Türkiye arasında görüş ayrılıklarına neden olmuştu. Rusya ve Esad ordusu tarafından sivillerin bombalanması nedeniyle Türkiye güvenli bölgenin uçuşa yasak bölgeyi de içermesi gerektiğini istemişti. Ancak Obama yönetimi bu çağrılara olumlu yanıt vermemişti.

Güvenli Bölge nedir?

Türkiye'nin Suriye kuzeyindeki terörden temizleyip, sivillerin yerleştirilmesini ve sivillerin güvenliğini sağlanmasını amaçlayan plana verilen isimdir. Türkiye 24 Ağustos 2016 tarihinde Fırat Kalkanı Harekatı adı altında bahsi geçen bölgede kontrolu sağlamaya yönelik operasyon başlatmıştı. Terörden arındırılan bölgelere binlerce sivil yerleştirilmişti.