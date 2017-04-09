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Trump, ilave askeri eylemlere hazırız dedi, ABD'li insan hakları savunucuları uyardı: Nükleer savaş getirebilir

Kongre liderlerine yolladığı mektupla Suriye'nin Şayrat hava üssüne düzenlenen hava saldırısını açıklayan ABD Başkanı Donald Trump, gerekli olması durumunda ilave askeri eylemler gerçekleştirmeye hazır olduklarını bildirdi. ABD’nin Suriye’deki Şayrat Hava Üssü’ne düzenlediği saldırı hakkında bir açıklama yayımlayan ABD Birleşik Ulusal Savaş Karşıtı Koalisyonu (UNAC) ise gerginliğin ‘nükleer savaşa’ yol açabileceğini fade etti.

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ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'nin Şayrat hava üssüne düzenlenen hava saldırısıyla ilgili Kongre'ye mektup yolladı.

​Temsilciler Meclisi Sözcüsü Paul Ryan ve Geçici Senato Geçici Dönem Başkanı Orrin Hatch'e hitaben yazdığı mektubunda saldırının gerekçelerini açıklayan Trump, "Anayasanın başkomutan ve başkan olarak dış ilişkiler konusunda bana verdiği yetkileri kullanıp, ABD'nin hayati önemdeki ulusal güvenlik ve dış politika çıkarları doğrultusunda hareket ettim" ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, gerekli ve uygun görülmesi halinde, ABD'nin, ulusal çıkarlarını ilerletmek için Suriye'de ilave eylemler gerçekleştireceğini belirti.

UNAC: NÜKLEER SAVAŞ ÇIKABİLİR

ABD Birleşik Ulusal Savaş Karşıtı Koalisyonu (UNAC), ABD’nin Suriye’deki Şayrat Hava Üssü’ne düzenlediği saldırının, bölgedeki çatışmaların ‘felaket getirecek şekilde tırmanmasına’ ve ‘nükleer savaşa’ yol açabileceğini savundu.

UNAC’ın açıklamasında ayrıca ABD’nin düzenlediği saldırının, Suriye’de ve bölgede yeni bir ‘emperyalist savaşın’ başlamasına yol açabileceği belirtildi.

ABD’nin önde gelen medya araçlarına eleştirilerin yönetildiği açıklamada, “Kurumsal medya birlik halinde savaş tamtamları çalıyor, ardından bombardımanı alkışlıyor ve bu arada Trump’ın canavarca hareketlerine destek çıkmalarına yardımcı olacak bir takım gerçekleri soruşturmaya en ufak istekte dahi bulunmuyor” ifadeleri yer aldı.

UNAC, başkent Washington dâhil ABD’nin onlarca kentinde askeri eylemleri protesto amaçlı savaş karşıtı eylemler düzenlemeyi planlıyor.

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