Trump ile Cumhuriyetçi Senatör arasında 'söz düellosu'

ABD Başkanı Donald Trump ile ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı ve Tennessee Senatörü Cumhuriyetçi Bob Corker arasındaki söz düellosu, Amerikan kamuoyunda gündeme damgasını vurdu.

Sabah saatlerinde Twitter hesabından Corker'ı hedef alan Trump, Cumhuriyetçi senatörün "İran'la nükleer anlaşmada önemli rolü olduğunu" ve şimdi de vergi reformu konusunda kendisine karşı mücadele ettiğini savundu.

Trump ayrıca, kendisinin destek vermemesi sebebiyle 2018 yılındaki ara seçimlerde Corker'ın yarışamayacağını ve bu pozisyondaki bir senatörün vergi reformuna karşı çıkmasının çok üzücü olduğunu belirti.

"Destek vermezdim"

Amerikan CNN kanalına konuşan Corker ise Trump'ın yorumuna sert sözlerle cevap verdi.

Bugün yeniden başkanlık seçimleri olması halinde Trump'a destek verip vermeyeceği sorusuna, "Hayır, kesinlikle." cevabını veren Corker, Trump'ın ülkeyi yönetme konusunda ciddi sorunlar yaşadığını ifade etti.

"Açıkça görülüyor ki Başkan olarak meselelerin üstesinden gelemeyecek." değerlendirmesini yapan Corker, Trump'ın Amerikan çocuklarına rol model olamayacağını da savundu.

"Bob Corker gibiler ABD'yi geri götürdüler"

Corker'ın açıklamalarından kısa süre sonra Twitter hesabından bir kez daha paylaşımda bulunan Trump, "Senatör Corker, Dış İlişkiler Komitesinin yetersiz başkanıdır; ABD'nin (bu konuda) yaptıklarının ne kadar eksik olduğuna bakın. Tüm dünyanın bize nasıl gülüp bizden avantaj sağladığıyla ilgili hiçbir fikri yok. Bob Corker gibiler ABD'yi geri götürdüler. Şimdi ileri gitme zamanı." yorumunu yaptı.

Corker'dan Trump'a yanıt

ABD Kongresinde gerçekleşen bir oturumun ardından kameralara konuşan Corker, Trump'ın Twitter'dan yaptığı son açıklamaya bir kez daha yanıt verdi.

Trump'la birkaç kez özel yemek de yediğini ve görüş alışverişinde bulunduklarını anlatan Corker, "Ancak bir ilerleme görmüyoruz. Normalde Amerikan Başkanı'ndan insanlar ilham alır, ancak şu anda durumun böyle olmadığı görülüyor." değerlendirmesini yaptı.