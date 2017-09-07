Trump ile Kral Selman Beyaz Saray'da görüşecek

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald-Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

"İki lider, Ortadoğu'da güvenlik ve refahın artırılması da dahil ortak önceliklerin geliştirilmesinin yollarını tartıştı." ifadesine yer verilen açıklamada, Kral Selman'ın 2018 yılının ilk aylarında Beyaz Saray'ı ziyaret ederek Trump ile görüşeceği bildirildi.

Daha önce de birçok kez telefon görüşmesi yapan iki lider, geçen mayıs ayı sonunda Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya gelmiş, söz konusu ziyarette iki ülke arasında 40'a yakın kalemde toplam 380 milyar dolarlık silah anlaşmasına imza atılmıştı.