ABD'nin yeni başkanı Donald Trump dediğini yapıyor

ABD’nin 45. Başkanı olan ve dün yemin ederek görevi Barack Obama’dan devralan Donald Trump, Oval Ofis’te imzaladığı ilk kararnamelerle ‘sözlerini tutacağını’ gösterdi. Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Oval Ofis’te Başkan olarak geçirdiği ilk saatlerinde iki kararnameye imza atan Trump, ‘Obamacare’ olarak bilinen sağlık reformu yasasının iptalini öngören metni imzaladı ve verdiği talimatla farklı bakanlık ve kurumlara atanan yeni isimler koltuklarına oturana kadar imza bekleyen tüm federal düzenlemeleri dondurdu. Kongre’deki yemin töreninden yaklaşık yarım saat sonra da Beyaz Saray’ın internet sitesi güncellendi ve Obama yönetiminin politikalarına yönelik bazı linkler kaldırıldı. Sitede daha önce yer alan ‘küresel ısınma’ bölümünün güncellemeden sonra olmaması dikkat çekti.

DEKORATİF YENİLİK

Trump’ın başkanlık yeminini etmesinin ardından Beyaz Saray’ın resmi sitesinden ekonomi, enerji ve dış politika gibi konularda bir dizi duyuru yapıldı. ‘Küresel ısınma’ bölümünün kaldırılması ile birlikte yapılan ‘Önce Amerika Enerji Planı’ başlıklı duyuruda, Trump yönetiminin enerji politikalarının maliyeti düşürmeye odaklanacağı belirtildi. İmzaladığı kararnameler dışında çalışma odasında dekoratif bir değişikliğe de giden Trump, Obama döneminde kaldırılan Winston Churcill’in büstünü yeniden Oval Ofis’e taşıdı. Obama döneminde İngiltere’nin eski başbakanlarından Winston Churchill’in büstünün Martin Luther King ve Abraham Lincoln’ün büstlerinin bulunduğu odaya taşındığı açıklanmıştı.