ABD'nin yeni başkanı Donald Trump dediğini yapıyor
Trump ayağının tozuyla Obama’nın izlerini silmeye başladı. İlk iş ‘Obamacare’ yasasını iptal eden metni imzalayan Trump, Beyaz Saray’ın sitesinden de ‘küresel ısınma’ bölümünü kaldırttı.
ABD’nin 45. Başkanı olan ve dün yemin ederek görevi Barack Obama’dan devralan Donald Trump, Oval Ofis’te imzaladığı ilk kararnamelerle ‘sözlerini tutacağını’ gösterdi. Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Oval Ofis’te Başkan olarak geçirdiği ilk saatlerinde iki kararnameye imza atan Trump, ‘Obamacare’ olarak bilinen sağlık reformu yasasının iptalini öngören metni imzaladı ve verdiği talimatla farklı bakanlık ve kurumlara atanan yeni isimler koltuklarına oturana kadar imza bekleyen tüm federal düzenlemeleri dondurdu. Kongre’deki yemin töreninden yaklaşık yarım saat sonra da Beyaz Saray’ın internet sitesi güncellendi ve Obama yönetiminin politikalarına yönelik bazı linkler kaldırıldı. Sitede daha önce yer alan ‘küresel ısınma’ bölümünün güncellemeden sonra olmaması dikkat çekti.
DEKORATİF YENİLİK
Trump’ın başkanlık yeminini etmesinin ardından Beyaz Saray’ın resmi sitesinden ekonomi, enerji ve dış politika gibi konularda bir dizi duyuru yapıldı. ‘Küresel ısınma’ bölümünün kaldırılması ile birlikte yapılan ‘Önce Amerika Enerji Planı’ başlıklı duyuruda, Trump yönetiminin enerji politikalarının maliyeti düşürmeye odaklanacağı belirtildi. İmzaladığı kararnameler dışında çalışma odasında dekoratif bir değişikliğe de giden Trump, Obama döneminde kaldırılan Winston Churcill’in büstünü yeniden Oval Ofis’e taşıdı. Obama döneminde İngiltere’nin eski başbakanlarından Winston Churchill’in büstünün Martin Luther King ve Abraham Lincoln’ün büstlerinin bulunduğu odaya taşındığı açıklanmıştı.
Törenden akılda kalanlar Hillary, Bill’i suçüstü yakaladı
Donald Trump’ın yemin töreninde, yeni Başkanın rakibi Hillary ve eski Başkanlardan eşi Bill Clinton arasında ilginç bir an yaşandı: Görüntüde Bill Clinton, sahne dışında bir yere uzun uzun bakarken eşi Hillary’e yakalanıyor. Daily Mail gazetesine göre Bill Clinton o sırada Trump’ın kızı Ivanka Trump’a bakıyordu. Yaşanan olay “Bill asla değişmiyor” yorumlarına neden oldu.
‘Benim Yolum’da dans ettiler
Donald Trump ve Melania Trump çifti, ABD Başkanlarına geleneksel olarak verilen resmi baloda, Frank Sinatra’nın ‘Benim Yolum’ adlı parçası eşliğinde dans etti. Clintonların da katıldığı balodan Beyaz Saray’a geçen Trump çifti yol boyunca halkı selamladı.
Eski First Lady’nin kıskançlığı
Törende dikkat çeken bir başka detay da görevi devreden Başkan Barack Obama’nın eşi Michelle Obama’nın Trump’ın yemin töreni sırasında yaşadığı memnuniyetsizlikti. Trump sahneden yemin ederken Yeni Başkana yan yan bakan Michelle, bu anlardan kısa süre önce de yeni First Lady Melania Trump’ın verdiği hediyeye kayıtsız kalmıştı.
Bush muşambadan kurtulamadı
Cumhuriyetçi eski Başkan George W. Bush, yağmurdan korunmak için başına örttüğü muşambanın azizliğine uğradı: Şeffaf muşamba, rüzgarın etkisiyle sürekli Bush’un dikkatini dağıttı. Eski Başkan’ın naylondan kurtulmak için gösterdiği çaba basın mensuplarının dikkatini çekti.
ABD medyası karalar bağladı
Yeni Başkan’ın çok kısa süre önce polemik yaşadığı CNN Inernational da tören sırasında ‘siyah’ fonda yayın yaptı. Washington Post, yemin töreninin ‘nezaketsiz bir şekilde’ seçim mitingi tarzında geçtiğini savundu. New York Times da ümitler değil kuşkular arttı dedi. USA Today gazetesi de Trump’ın konuşmasındaki bilgilerin gerçeklerle örtüşmediğini yazarak ‘ABD zaten güçlü’ yazdı.
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