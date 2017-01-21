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Trump'ın ilk imzası Obamacare'in iptalini öngörüyor

ABD'nin 45. Başkanı olan ve dün yemin ederek görevine başlayan Donald Trump, Oval Ofis'te imzaladığı ilk kararnamede, eski Başkan Barack Obama döneminde çıkarılan ve 'Obamacare' olarak bilinen sağlık reformu yasasının iptali sözüne bağlı kalacağının sinyalini verdi.

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Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Oval Ofis'te başkan olarak geçirdiği ilk saatlerinde iki kararnameye imza atan Trump'ın, kamuoyunda "Obamacare" olarak bilinen sağlık reformu yasasının iptalini öngören metni imzaladığı bildirildi.

Amerikan kamuoyunda uzun zamandır tartışmalara neden olan ve Trump'ın "İlk icraatım iptal etmek olacak." dediği Obamacare, Cumhuriyetçilere göre vatandaşlara yüksek maliyetler üretiyor.

Trump kararnamesinde, "Obamacare'in vatandaşlar üzerindeki ekonomik yüklerinin azaltılması için" gerekli önlemlerin alınacağına vurgu yaptı.

ABD Temsilciler Meclisi, geçen hafta içinde "Obamacare"in kaldırılmasını kolaylaştıracak bir düzenlemeyi onaylamıştı. Söz konusu düzenleme, Temsilciler Meclisinden önce Senato’da da kabul edilmişti. Bu düzenlemeyle Cumhuriyetçilerin "Obamacare"in kaldırılmasına bir adım daha yaklaştıkları ifade edilmişti.

Federal düzenlemeleri durdurdu

Beyaz Saray'dan yapılan bir diğer açıklamada ise Trump'ın, verdiği talimatla farklı bakanlık ve kurumlara atanan yeni isimler koltuklarına oturana kadar imza bekleyen tüm federal düzenlemelerin dondurulduğu bilgisi paylaşıldı.

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