Trump ilk kez BM kürsüsünde konuşuyor

İlk kez BM Genel Kurulu'na hitap eden ABD Başkanı Donald Trump "Ya dünyayı yeni çıtaya taşıyacağız ya çaresizlik vadisine sürükleyeceğiz" dedi.

Trump'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Çok zor bir dönemden geçiyoruz. Teröristler dünyanın her yerinde güçleniyor ve tehlike oluşturuyorlar.

Uluslarası suç örgütleri sınırlarımızı tehdit ediyor.

Çok büyük olanaklarımız var gelecek nesillerin kin ve nefret duygularından uzak bir şekilde yetişmelerini sağlamalıyız.

Farklı ülkelerden aynı kültürü aynı görüşü paylaşmasını beklemiyoruz ama her devletten diğer devletlerin egemenliğine saygı bekliyoruz.

Tüm liderlerin öncelikle kendi halklarına hizmet etme hakkı var.

ABD'nin hiçbir şey elde edemediği anlaşmalara girmeyeceğiz.

Önümüzdeki tehditler karşısında pasif davranmayacağız.

Mülteci konusunda Türkiye'ye yaptıkları için teşekkür ediyoruz

Ukrayna'dan Çin Denizi'nin güneyine kadar tüm ihlalleri kınamalıyız. Tüm sınırlara ve kültürlere saygı duymalıyız.

Eğer birkaç haydutla mücadele edemeyeceksek o zaman şer kazanır. Kuzey Kore yönetimi kendi halkının açlıktan ölmesinden sorumlu. Dünyayı nükleer çatışmayla tehdit eden bir ülkeye silah desteği verilmemeli.

BM, Kuzey Kore karşıtı yaptırımlara imza attı. Bunun için Rusya ve Çin'e teşekkür ediyorum ama daha fazlasını yapmamız gerekiyor.

Bir çok ulusun vatandaşlarını tehdit eden İran rejimi, kendi petrol çıkarları için terörizmi kullanıyor. Nükleer anlaşmaları kabul etmemiz mümkün değil. İran topraklarını kana bulamaya çalışan bir ülke. İran kanlı çatışmalar yolunda devam mı edecek yoksa değişecek mi? İran rejimi terörü desteklemektedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine Trump'tan destek: BM'de reform yapmak gerekiyor. BM dünyadaki barış hedeflerine ulaşamamıştır.

Venezuela'da demokratikleşmeye gidilmezse gerekli adımları atarız.