Trump İngilizler’in kibriyle oynadı

Brüksel’deki NATO Zirvesi’ni birbirine katan ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa turunun ilk durağı olan Londra’da da İngiliz geleneklerini alt üst etti. İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) çıkış (Brexit) planını ‘işe yaramaz’ bularak Başbakan Theresa May’in yerine Muhafazakâr Parti içerisindeki Boris Johnson’ı liderlik için öneren ABD Başkanı Donald Trump’ın Kraliçe 2’inci Elizabeth’e yaptığı saygısızlık öfke patlamasına neden oldu.

PROTOKOL DİNLEMEDİ

İngiltere ziyareti sırasında önceki gün Windsor Sarayı’nda Kraliçe ile bir araya gelen Trump, kırdığı potlarla İngiliz basınının gündemine oturdu. Elizabeth’i tören alanında 15 dakika bekleten, Kraliçe’yi selamlarken reverans yapmayan, Elizabeth’in yanında yürümek yerine arkasını dönüp önüne geçen Trump, İngiliz basını ve siyasileri tarafından geleneklere saygısızlık ve kabalıkla suçlandı.

‘TERBİYENİZ NEREDE?’

ABD Başkanı’na ilk eleştiriyi yönelten İngiltere Üniversite, Bilim ve Araştırma Bakanı Sam Gyimah, Twitter’dan yaptı açıklamada “Terbiyeniz nerede, Sayın Başkan?” diye sordu. Başkent Londra’daki Trump karşıtı gösteriye katılan ana muhalefetteki İşçi Partisi’nin lideri Jeremy Corbyn de ABD Başkanı’nın İngiltere’nin iç işlerine karışmasını ‘kabul edilemez’ olarak nitelendirdi. Trafalgar Meydanı’nda on binlere seslenen Corbyn, “Bir Başkan’ın başka bir ülkenin seçilmiş siyasetçilerini eleştirmesi kabul edilemez! Başka bir ülkenin iç işlerine karışılması anlamına gelir. Buna izin verilemez” dedi.

‘BU NE CÜRET!’

Trump’ın skandal demeç ve tavırlarına en sert tepki ise İngiliz basınından geldi. “Buna nasıl cüret edersin” manşetiyle çıkan The Daily Mirror gazetesi, Trump’ın İngiltere’ye hakaret ettiğini, Kraliçe’yi utandırdığını ve Başbakan May’i küçük düşürdüğünü yazdı. ABD Başkanı’nın Winston Churcill’in koltuğunda verdiği pozu kapağa taşıyan Daily Mirror, İngiltere’nin eski Başbakanı’nın bir ‘lider’ Trump’ın ise sadece ‘Başkan’ olduğuna dikkat çekti.

TEAMÜLLERİ YIKTI

The Daily Mail “Dev ihtişam ve cüceler” başlığını kullanırken, Guardian gazetesi yazarı David Smith de Trump’ın Londra’daki tüm diplomatik teamülleri yıktığını yazdı. Öte yandan ABD Başkanı’nın dünkü durağı İskoçya’da da basın Trump’ı eleştirdi. Edinburgh merkezli The Scotsman gazetesi, ABD Başkanı için “Korkunç bir insan ve iğrenç birisi” başlığını kullandı.