Son Dakika Haberleri E-gazete 6Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

'Trump İran'la nükleer anlaşmayı bozacak' iddiası

ABD Başkanı Donald Trump'ın, 2015'te dönemin ABD Başkanı Barack Obama döneminde İran'la imzalanan nükleer anlaşmayı iptal etmeye hazırlandığı ileri sürüldü.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Amerikan Washington Post gazetesindeki haberde, Donald Trump'ın, İran'la yapılan nükleer anlaşmanın ülke çıkarlarına uygun olmadığını açıklamayı planladığı iddia edildi.

Söz konusu haberde, Trump'ın muhtemelen 12 Ekim'de Ortadoğu üzerine bir konuşma yapacağı ve burada daha kapsamlı bir İran planını ilan edebileceği savunuldu.

Trump'ın bu konuşmasında, "İran'la nükleer anlaşmayı sona erdirdiğini" duyurabileceği de öne sürüldü. 15 Ekim'de İran'ın nükleer anlaşma kurallarına uyup uymadığı konusunda Kongreyi bilgilendirmek zorunda olan Trump yönetiminin, bu tarih dolmadan anlaşmayı kullanım dışı bırakmak ve yerine daha kapsamlı bir strateji koymak istediği belirtildi.

Beyaz Saray'dan kaçamak yanıt

Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, günlük basın bilgilendirmesinde konuya yönelik bir soruya yanıt verirken, anlaşmanın akıbetine ilişkin net ifadeler kullanmaktan kaçındı.

Sanders, "Başkan bu konuyla ilgili kararını verdi ve doğru zamanı gelince bunu açıklayacak. Başkanın gündeminde, İran'la ilgili olarak daha kapsamlı bir strateji oluşturmak var. Bu konuda beraber çalıştıkları iyi bir ekip var." diye konuştu.

İran ile P5+1 ülkeleri (ABD, İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve Almanya) tarafından 2015'te imzalanan nükleer anlaşma, seçim kampanyası döneminden beri Trump'ın en çok itiraz ettiği konulardan biri olarak dikkati çekiyor. Göreve geldikten sonra da birçok konuşmasında İran'la nükleer anlaşmayı "ABD tarihinde yapılmış en kötü anlaşmalardan biri" olarak niteleyen Trump, Tahran konusunda sert adımlar atacağı mesajını veriyordu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
8 ilde 34 ev soyan hırsızlar kamerada

8 ilde 34 ev soyan hırsızlar kamerada

Efsane film karakterlerinin gerçek yüzleri

Efsane film karakterlerinin gerçek yüzleri

Türkiye'nin en çok satan otomobil markası belli oldu

Türkiye'nin en çok satan otomobil markası belli oldu

Hırsızlık yapmak için 1.27 milyon dolar harcadılar

Hırsızlık yapmak için 1.27 milyon dolar harcadılar

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA