Trump, İranlı protestoculara seslendi: Zamanı gelince ABD'den büyük bir destek göreceksiniz ABD Başkanı Donald Trump, kısa süre önce attığı tweette, İran'da gösteri yapan eylemcilere yönelik 'Zamanı gelince ABD'den büyük bir destek göreceksiniz' ifadesini kullandı. Trump, bu tip açıklamalarıyla İran yönetiminin büyük tepkisini çekiyor.