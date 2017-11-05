Trump, Japonya'da: Hiçbir diktatör bizi hafife almamalı

ABD Başkanı Donald Trump, 'Kuzey Kore gölgesindeki' ilk Asya turuna başladı. Ziyaretin ilk ayağı olarak, Kasım 2016'daki başkanlık seçimi sonrası kendisini ilk tebrik eden ülke olan Japonya'ya giden Trump, başkanlık uçağı Air Force One’da, Amerika’nın Sesi Beyaz Saray muhabiri Steve Herman’ın ‘Kuzey Kore halkına bir mesajınız var mı?’ sorusuna şöyle yanıt verdi: "Bence harika insanlar. Çok çalışkanlar. Sıcakkanlılar, dünyanın bildiği ve anlayabileceğinden çok daha sıcak insanlar. Harika insanlar. Umarım her şey herkes için çözümlenir. Bu insanlar ve herkes için çözüm üretebilirsek muhteşem bir şey olur."