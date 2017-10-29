Trump, JFK suikastıyla ilgili gizli tutulan belgeleri de yayımlayacak

ABD yönetimi, 22 Kasım 1963'te dönemin başkanı John F Kennedy'nin suikast sonucu öldürülmesiyle ile olarak şu ana kadar "gizli" kategorisinde bulunan 2 bin 800 belgeyi kamuoyunun erişimine açtı.

Başkan Donald Trump, hakkında birçok komplo teorisi bulunan suikast hakkında, kamuoyunun bütün bilgilere erişim hakkı olması gerektiğini söylemişti.

Buna rağmen bazı resmi makamların karşı başvuruları nedeniyle hâlâ gizliliği kaldırılmayan belgeler var.

Ancak önceki gün Twitter hesabından açıklama yayınlayan Trump, gizli olarak tutulan 300 belgenin de yakın zamanda kamuoyuna sunulacağını duyurdu.