Trump, Kanada Başbakanı Trudeau'ya telefonda sordu: Beyaz Saray'ı siz yakmadınız mı?

Amerikan CNN televizyonunun haberine göre Trudeau, "Gümrük vergisi uygulamasını nasıl ulusal güvenliğe bağlarsınız?" diyerek bu konuda bir açıklama talep etti, Trump ise bunun üzerine Beyaz Saray ile ilgili sözlerini dile getirdi.

Ancak Beyaz Saray'ı 1814'de yakan ABD ile savaşan İngiltere idi.

Kanada ise henüz devlet olmamıştı ve İngiltere'nin sömürgesiydi.

Trump'ın Trudeau'ya yönelttiği soru, Kanadalıların tepkisini çekti.

Sosyal medyada kullanıcılar bu konuşmanın açığa çıkması üzerine Kanada'nın bir devlet olarak 1867 yılında kurulduğuna dikkati çekti.

ABD çelik ithalatına yüzde 25, alüminyuma da yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmişti.

Müttefikleri ABD'nin bu kararını kınarken, ticaret savaşı kaygıları daha çok arttı.

(BBC Türkçe)